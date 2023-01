Shaylon foi um dos destaques do Atlético-GO na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis, na rodada de abertura do Goianão. A participação do jogador se deu numa nova situação, tanto em termos táticos como simbólicos. Shaylon atuou como meia, na função que antes era de Jorginho (na maioria dos jogos do ano passado, antes de virar reserva) e Wellington Rato.

Neste início de temporada, Shaylon é o novo camisa 10 do Atlético-GO. Terá a incumbência e a responsabilidade de usar um número simbólico no futebol brasileiro e cuja atualidade, ou representatividade, se tornou mais forte nos últimos dias depois da morte de dois ícones do País: Pelé, o eterno camisa 10 do Santos e Rei do Futebol, e Roberto Dinamite, centroavante que vestiu a camisa 10 do Vasco durante boa parte das temporadas em que atuou no clube de São Januário.

No Dragão, a camisa 10 teve nomes de destaque, como Júlio César, Anailson, Jorginho, Elias, Lindomar. Todos deixaram um legado de boas atuações, gols decisivos e importância para o time. A missão de Shaylon, um jogador que parece avesso às simbologias e ao marketing pessoal, é manter um padrão de excelência como novo articulador da equipe.

O primeiro gol em 2023 e a boa presença em Anápolis aumentam a expectativa de que isso será possível.

No Estádio Jonas Duarte, o jogador participou do primeiro gol, marcou o segundo do Dragão aproveitando falha do adversário na saída de bola e ainda fez um cruzamento preciso para Luiz Fernando carimbar o travessão, além de participar de outros lances.

Ano passado, na primeira temporada de Dragão, Shaylon atuou como atacante de lado (invertido, principalmente pela direita), meia e até na ala esquerda, como no empate de 1 a 1 diante do Palmeiras, em que entrou e marcou o gol de empate.

Ausente da equipe em alguns jogos, seja por causa de lesão ou porque não era muito utilizado pelo técnico Jorginho, Shaylon terminou a temporada de 2022 como segundo artilheiro atleticano – marcou 12 gols, em 56 jogos disputados, atrás de Wellington Rato (15 gols). Dois gols foram marcados em clássicos diante do Goiás, adversário deste domingo (15), às 10h30, no Estádio Antônio Accioly.

Entre os gols, há decisivos, como os da classificação na 2ª fase da Copa do Brasil (2 a 1 sobre o Nova Venécia-ES), na semifinal (contra o Vila Nova) e final do Estadual (o drible do rolinho na saída do goleiro Tadeu na vitória de 3 a 1 sobre o Goiás) e na semifinal da Copa Sul-Americana - 3 a 1 no São Paulo, na vitória em que fez prevalecer a “lei do ex” no Serra Dourada.

Após projeção na base do São Paulo, Shaylon atuou pelo Goiás em 2020. Deixou impressão boa, chegou a jogar na ala direita e poderia voltar ao clube, mas o Atlético-GO resolveu investir na contratação do jogador. Discreto, Shaylon manteve no Dragão um padrão de atuação que o credencia a herdar a camisa 10 e saber que será cobrado por isso em 2023. (Jânio José da Silva)