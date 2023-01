Atlético-GO e Goiás fortaleceram, no ano passado, uma rivalidade que se tornou a mais constante no futebol goiano a partir de 2006. O antagonismo entre os dois clubes ganhará mais um capítulo na manhã deste domingo (15), às 10h30, no Estádio Antônio Accioly. Será o primeiro clássico entre eles em 2023, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano.

(Confira, no fim deste texto, onde assistir, escalações, arbitragem e detalhes sobre ingressos)

A partida será disputada em início de competição, logo após uma temporada que apimentou ainda mais a rivalidade. Em 2022, os dois clubes se encontraram na decisão do Goianão e nas oitavas de final da Copa do Brasil (nas duas, a vantagem foi rubro-negra) e na Série A do Brasileiro (duas vitórias do alviverde).

Curiosamente, o de domingo (15) pode ser o único clássico entre os dois clubes na temporada, depois de um 2022 com seis confrontos entre eles. Isso porque a fórmula do Estadual prevê apenas um turno na 1ª fase. Se os dois se classificarem, podem não se encontrar nas fases decisivas. Os dois não estão na mesma divisão nacional, e a Copa do Brasil pode até repetir o embate histórico do ano passado, mas, em 2022, foi a primeira vez que times goianos se enfrentaram em mais de 30 anos de torneio. Novo duelo dependeria de muitas variáveis.

O clássico matinal e dominical é a largada para uma temporada de projetos diferentes e que invertem a ordem das coisas que prevaleceram no ano passado. Em 2022, o dois clubes eram integrantes da seleta lista de 20 participantes da Série A. O Dragão foi rebaixado e assistirá, de dentro da Série B, o Goiás como único representante goiano na elite.

O time alviverde também começa a ser preparado para retornar à Sul-Americana, torneio em que os atleticanos chegaram à semifinal no ano passado. Também há diferença de calendário. O Goiás terá quatro torneios (Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana, Série A), enquanto o Atlético-GO disputará três (Estadual, Copa do Brasil e a Série B).

Leia também:

+ Goiânia x Grêmio Anápolis: tudo sobre a partida

+ Anápolis x Vila Nova: clubes se enfrentam no Jonas Duarte

Os rivais se preparam com elencos renovados e treinadores paulistas, mas com históricos distintos. No Atlético-GO, Eduardo Souza foi promovido de auxiliar e interino ao cargo de efetivo para colocar o time rubro-negro novamente na briga pelo título e em condições de buscar o acesso à Série A. Guto Ferreira inicia novo ciclo na carreira com a tarefa de fazer do Goiás um time competitivo e capaz de fazer frente aos grandes clubes do País, a maioria deles turbinada por altos investimentos, além dos projetos de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Os dois times venceram na estreia no Goianão – Goiás 1 a 0 sobre a Aparecidense, e o Dragão com goleada sobre o Grêmio Anápolis por 4 a 1. Os clubes voltam a medir forças e colocam à prova as diferenças de camisa, história e gestão.

Os fatos recentes evidenciam isso. Na temporada 2022, Atlético-GO e Goiás vivenciaram duas situações diferentes e novas em termos de clássico. A primeira delas é que, pela primeira vez, os dois clubes decidiram o título do Estadual atuando nos próprios estádios, remodelados e ampliados. A taça deixou de ser entregue ao vencedor no Serra Dourada ou Olímpico.

Na Copa do Brasil, houve outro registro importante. Pela primeira vez, os clubes da capital se enfrentaram pela competição eliminatória nacional. Algo inédito, que coloca o clássico goiano em outro nível e fortalece a dimensão que a partida tem e merece.

O Goiás sofreu os dois reveses, no Estadual e na Copa do Brasil, mas, no terceiro encontro dos dois clubes na Série A de pontos corridos – antes, haviam se enfrentado nas edições do Brasileirão 2010 e 2020 –, a equipe esmeraldina devolveu o desempenho negativo no clássico com duas vitórias.

O crescimento recente do clássico entre rubro-negros e alviverdes é notório. Antes de 2006, os dois clubes vivenciaram a maior rivalidade nas temporadas de 1985 a 1988, quando brigaram pelo título do Goianão, com duas taças de campeão para cada lado. Nos últimos anos, disputaram as finais do Estadual (2006, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 19, 22). É o peso e a importância adquiridos nos jogos entre Atlético-GO e Goiás.

Polêmicas em 2022

Momentos do clássico Atlético-GO x Goiás do ano passado

Arbitragem

A polêmica ficou armada após a arbitragem de Eduardo Tomaz no jogo de ida da final do Campeonato Goiano. O Atlético-GO classificou o trabalho do árbitro como “confuso” enquanto o Goiás vociferou aos quatro cantos, inclusive com ataques fortes à Federação Goiana de Futebol. Então vice do Conselho Deliberativo, Edminho Pinheiro classificou a arbitragem como “palhaçada”. Presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro publicou que jogaria a “taça na lata de lixo”. Houve pressão para a escalação de um árbitro Fifa no jogo da volta e a decisão da FGF foi escalar Luiz Flávio de Oliveira, Fifa de São Paulo.</CW><TB>

Dragão “em casa” na Serrinha

O Atlético-GO teve duas partidas marcantes contra o Goiás em 2022. O time rubro-negro foi campeão goiano ao bater o rival, na Serrinha, por 3 a 1, no dia do aniversário de fundação do clube. Três meses depois, voltou a vencer o Goiás no mesmo local, desta vez por 3 a 0, e eliminou o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a vitória, o presidente atleticano, Adson Batista, declarou que se sentia em casa na Serrinha. “Estou gostando de jogar aqui. É uma energia boa. Toda vez que a gente vem aqui é só alegria”, disse.

Copa do Brasil histórica

Pela primeira vez desde 1989, ano da primeira edição da Copa do Brasil, dois goianos se enfrentaram pelo torneio. Atlético-GO e Goiás foram colocados frente a frente nas oitavas após sorteio. Em campo, o time esmeraldino foi até o Antônio Accioly e saiu com um empate sem gols. Na Serrinha, era a chance para o Goiás se redimir após a derrota na final do Goiano. No entanto, o Dragão voltou a sorrir na casa adversária ao golear por 3 a 0 e eliminar o time esmeraldino.

Injúria racial

O clássico do 1º turno da Série A entre Atlético-GO e Goiás ficou manchado por um caso de injúria racial de um torcedor do Atlético-GO contra o volante Fellipe Bastos, quando os jogadores se preparavam para deixar o campo após a vitória esmeraldina, por 1 a 0, no Antônio Accioly. O ato provocou revolta no jogador do Goiás, que apresentou denúncia no Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri). Foi aberta investigação para apurar o caso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Atlético-GO no caso com perda de um mando de campo e multa pecuniária. No entanto, a perda de mando foi revertida em medidas educativas realizadas no estádio.

Troco no final

Após aturar a provocação do rival em dois momentos marcantes da temporada, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, deu o troco, com bom humor, no presidente Adson Batista. Assim que ficou decretado o rebaixamento do Dragão à Série B, o esmeraldino ofereceu a Serrinha para que o rival dispute a Segundona em 2023. “Estou preocupado com meu amigo Adson (Batista), com o coirmão Atlético-GO e quero anunciar que a Serrinha está liberada para eles jogarem a Série B do ano que vem (2023). Eles jogam na terça-feira e nós só jogamos quarta e domingo”, disse, referindo-se aos tradicionais dias de jogos das séries A e B.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Pedro Paulo (Ronaldo); Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal e Jefferson; Gabriel Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Airton, Igor Torres e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Apodi), Sidimar, Edu (Lucas Halter) e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Alesson (Diego Gonçalves), Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia)

Data: 15/1/2023 (Domingo)

Horário: 10h30

Onde assistir: TV Brasil Central e DAZN

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Hugo Correa

Ingressos: 40 reais (inteira) - meia com a camisa do Atlético-GO