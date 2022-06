Esporte Atlético-GO x Goiás: CBF define datas do clássico na Copa do Brasil Jogo de ida das oitavas de final será no Accioly, com decisão na Serrinha

A CBF divulgou as datas dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que terão um inédito clássico goiano na disputa. Atlético-GO e Goiás duelam nos dias 23 de junho e 13 de julho para definir quem avança na disputa do torneio nacional. O jogo de ida será no Estádio Antonio Accioly, no dia 23 de junho, a partir das 21h30. A decisão da eliminatória será no d...