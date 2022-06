O atacante Airton será a principal novidade na formação do Atlético-GO para o clássico contra o Goiás, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (22). Ele entra na vaga do argentino Diego Churín, que já atuou no torneio nacional pelo Grêmio, e será desfalque para o técnico Jorginho.

O treinador comandou na tarde desta terça-feira (21), no CT do Dragão, o último treino antes do clássico contra o Goiás, nesta quarta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Outra novidade no Dragão é a inclusão do meia Shaylon entre os relacionados. Ele foi vetado nos jogos contra Palmeiras e Juventude após dores musculares. O lateral Dudu e o zagueiro Wanderson, em fase de transição, seguem fora da lista dos convocados.

Com uma dúvida na zaga, o Atlético-GO deve entrar em campo no clássico com: Ronaldo; Hayner, Edson (Gabriel Noga), Ramon Menezes, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Luiz Fernando, Wellington Rato e Airton.

O rival esmeraldino, por outro lado, possui dúvidas de escalação e sistema tático para o clássico. O técnico Jair Ventura ainda não definiu se manterá o sistema com quatro defensores ou se escalará a equipe com três zagueiros.

Os zagueiros Reynaldo e Caetano, o meia Apodi e o volante Matheus Sales estão à disposição para o duelo. O atacante Nicolas voltou aos treinos, mas não deve iniciar o clássico como titular. É provável que seja relacionado.

A baixa de última hora no Goiás foi o zagueiro Sidimar, com lesão no tendão de aquiles. O defensor não joga mais na atual temporada.

A provável escalação do time alviverde tem: Tadeu; Da Silva, Reynaldo e Caetano (Juan Pablo); Maguinho, Matheus Sales, Caio Vinícius, Diego e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.

Atlético-GO e Goiás jogam pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, a partir das 19 horas. O duelo será disputado no Estádio Antonio Accioly. O jogo da volta será na Serrinha, no mesmo horário, no dia 13 de julho.