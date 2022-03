Esporte Atlético-GO x Goiás: dentro ou longe do estádio, apoio total Em decisão com torcida única, atleticanos torcem no estádio no jogo da ida enquanto esmeraldinos vibram à distância. Na volta, situação se inverte

Pela primeira vez, o Atlético-GO decide o título do Campeonato Goiano com o Goiás no Estádio Antonio Accioly, o berço da origem e crescimento do clube. Nas imediações, na Rua Senador Jaime, os irmãos Cleumar Calaça, de 66 anos, e Clerismar Calaça, de 60 anos, nasceram, foram criados, cresceram, viraram atleticanos e vivenciaram muitas histórias. Os dois se orgulham de ...