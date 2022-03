Esporte Atlético-GO x Goiás: experiência na decisão para dividir com o elenco Finalistas têm jogadores que integraram grupos que decidiram outras edições do Estadual

O Atlético-GO volta a vivenciar a expectativa de disputar mais um título do Goianão, após ter sido eliminado na semifinal da temporada passada, pelo Grêmio Anápolis, no Estádio Antonio Accioly. O Dragão abre a final do Estadual neste sábado (26), diante do Goiás, tradicional adversário desde 2006, apostando na experiência de jogadores que disputaram pelo menos uma vez a...