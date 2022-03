Esporte Atlético-GO x Goiás: início do 9º ato em finais Rivais iniciam decisão no Accioly. Nas oito finais diretas de Estadual entre eles, cada um levou 4 títulos

A taça de campeão goiano terá novo dono em 2022, com o futebol local de olho nas duas equipes mais acostumadas a decidir o troféu nos últimos anos. De um lado, o Atlético-GO quer empilhar mais uma conquista em sua galeria e seguir o projeto de crescimento. Do outro, o Goiás deseja retomar as rédeas da competição da qual é o maior vencedor de todos os tempos. A partir das 16...