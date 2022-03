Esporte Atlético-GO x Goiás: mais de 6 mil ingressos vendidos para 1º jogo da final No primeiro dia de vendas, Dragão comercializa mais da metade dos bilhetes colocados à venda

O Atlético-GO vendeu mais de 6 mil ingressos no primeiro dia de vendas para o primeiro jogo da final do Goianão 2022 contra o Goiás, em parcial divulgada às 14h53 desta quinta-feira (24). A carga total é de 11.700 bilhetes. O clássico será disputado no Accioly, com torcida única, no próximo sábado (26), a partir das 16h30. Os ingressos podem ser adquiridos, ante...