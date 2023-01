O cartão de visitas do meia Marquinhos Gabriel para a torcida do Goiás foi dado em um clássico diante do Atlético-GO, no Estádio Hailé Pinheiro, e deixou uma ótima impressão do jogador que estava chegando vindo do Criciúma. Contra o Dragão, pela 24ª rodada da Série A, o meia foi o nome do jogo com um gol marcado e uma assistência para Caetano.

O meia, de 32 anos, não conseguiu repetir uma atuação do mesmo nível na temporada passada e tem uma nova chance para aflorar seu futebol no clube esmeraldino.

Gaúcho de Selbach, Marquinhos Gabriel chegou ao Goiás na temporada passada para preencher uma lacuna após a transferência de Élvis para a Ponte Preta. O jogador até começou bem sua passagem pelo clube, mas não conseguiu ser tão decisivo quanto foi no clássico contra o Atlético-GO que marcou seu início de trajetória na Serrinha.

Depois daquele clássico, Marquinhos Gabriel disputou 12 jogos, incluindo a estreia no Goianão de 2023 diante da Aparecidense, e só conseguiu mais uma assistência – deu passe para o gol de Pedro Raul na derrota para o Athletico-PR, por 3 a 2, na Arena da Baixada, pela Série A.

Outra característica da passagem de Marquinhos Gabriel pelo Goiás até agora é que o jogador ainda não disputou uma partida completa. O meia foi substituído de campo nas nove vezes em que iniciou a partida como titular e, assim como aconteceu diante do Camaleão, saiu do banco de reservas em quatro oportunidades.

Na estreia deste Goianão, contra a Aparecidense, Marquinhos Gabriel recebeu a camisa 10 do Goiás e entrou no intervalo da partida na vaga do jovem João Paulo, de 19 anos. O meia e o centroavante Nicolas devem ganhar titularidade para o clássico contra o Atlético-GO.

No Goiás, Marquinhos Gabriel reencontra o técnico Guto Ferreira, com quem trabalhou no início da carreira. O treinador era auxiliar de Tite no Internacional quando o meia foi promovido ao elenco profissional colorado.

O treinador esmeraldino lembrou dessa passagem quando chegou ao Goiás. “Eu era auxiliar no Inter e fui um dos responsáveis por pinçar o Marquinhos Gabriel e entregar nas mãos do Tite na época que ele saiu da base e foi para o profissional”, disse Guto Ferreira.

O técnico enxerga que Marquinhos Gabriel é a opção daquele “camisa dez clássico” que existe dentro do elenco esmeraldino no momento. Guto Ferreira, no entanto, ponderou sobre a não obrigatoriedade de utilizar um jogador com essa característica no meio-campo.

Nessas primeiras semanas na liderança da comissão técnica do Goiás, Guto Ferreira disse que já experimentou mais de uma formação no meio-campo e que vai sempre optar por aquela que entender ser a que mais se encaixa na estratégia para enfrentar cada adversário.

Menos de cinco meses após a “estreia dos sonhos”, como ele mesmo definiu a exibição na vitória sobre o Atlético-GO no clássico disputado em 27 de agosto do ano passado, Marquinhos Gabriel tem mais uma oportunidade de provar seu valor para os esmeraldinos.