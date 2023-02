Finalistas do Goianão 2020, decidido em 27 de janeiro de 2021, Atlético-GO e Goianésia voltam a disputar jogo decisivo pelo Goianão. Desta vez, não se trata de título, mas de definição da colocação de cada um deles na 1ª fase e, mais especificamente, se o Dragão vai terminar na liderança e se o Azulão do Vale vai garantir vaga, que disputa mais diretamente com o Goiânia. Os dois finalistas de dois anos atrás jogam na noite desta quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, palco da final em que os atleticanos fizeram a festa contra o time do Vale do São Patrício após empate de 1 a 1 e vitória nos pênaltis (5 a 3).

Apesar do pouco tempo daquela final para agora, não há nenhum titular dos dois times nas formações atuais. O Dragão rodou o elenco, negociou e perdeu bons jogadores, enquanto o Goianésia também não conseguiu segurar os vice-campeões.

O Azulão do Vale (13 pontos) se classifica com a vitória ou ficará na dependência de uma derrota do Goiânia, contra o Iporá, no Estádio Olímpico. O empate é um bom resultado, pois obrigaria o Galo a aplicar uma goleada sobre a equipe iporaense. O time do Vale do São Patrício vem de vitória em casa, sobre o Anápolis, por 2 a 0.

O Dragão é vice-líder (22 pontos). Para fechar em 1º lugar, terá de ganhar e torcer para que o Goiás (23 pontos) não vença em Morrinhos. Em fase de ajuste da equipe na temporada atual, o técnico Eduardo Souza muda o time.

Sem o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rhaldney, suspensos, o Dragão terá, entre as novidades, os zagueiros Lucas Gazal e Emerson Santos (recuperado de contusão muscular) e o retorno do artilheiro Luiz Fernando, autor de quatro gols.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos, Moraes Júnior; Mikael, Shaylon, Bruno Tubarão; Airton, Daniel, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Goianésia: Bruno Fuso; Everton, Gabriel, Marcão, Raphael Soares; Carré, Edmundo, Gabriel Corrêa; Abner, Raí, Adailson. Técnico: Silvio Criciúma

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Horário: 19h30. Árbitro: Osimar Moreira. Assistentes: Edson Antônio e Matheus Galvão. Ingressos: 40 reais (inteira) e 20 reais (meia, com a camisa do Atlético-GO)