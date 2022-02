Esporte Atlético-GO x Goiatuba: técnicos dão tom do duelo no Accioly Atlético-GO e Goiatuba têm treinadores identificados com os clubes e números positivos nos últimos anos

Atlético-GO e Goiatuba se enfrentaram pela última vez na elite do Estadual 2006, quando o Dragão inicia o processo de reconstrução do clube, enquanto o Azulão se afastava do futebol profissional por dez anos. O reencontro dos dois clubes, na noite desta quarta-feira (2), às 19h30, no Estádio Antonio Accioly, servirá para reunir dois técnicos identificados com as equipes ...