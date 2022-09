Atlético-GO e Internacional entram no Estádio Antonio Accioly, na noite desta segunda-feira (19), guiados pela necessidade de vitória na partida que reúne opostos na classificação da Série A do Brasileiro. Antes do início da 27ª rodada, no fim de semana, o time goianiense era penúltimo colocado (22 pontos) ao passo que a equipe gaúcha segurava a vice-liderança (46 pontos). A partida fecha a 27ª rodada a partir das 20 horas.

(Confira, ao fim da reportagem, arbitragem, onde assistir, escalações e serviço de ingressos)

É a partida em que o Dragão procura reaver a chama da vitória, enquanto o colorado segue a caminhada que pode levá-lo de volta à Copa Libertadores ou à quebra de um incômodo jejum de títulos do Brasileirão que perdura há 43 anos, desde 1979, quando foi o único campeão invicto do torneio, sem jamais conseguir conquistá-lo novamente.

No Atlético-GO, o desafio é equilibrar os setores defensivo, ofensivo e de criação. O clube bate cabeça e está sob direção do terceiro técnico em 2022 - Eduardo Baptista, que está na linha de sucessão de Umberto Louzer e Jorginho -, além de ter sido dirigido pelo interino Anderson Gomes.

Com a volta recente de Eduardo Souza ao Atlético-GO, dois interinos (Eduardo e Anderson Gomes) estarão à beira do campo nesta segunda-feira (19) passando orientações aos jogadores, pois Eduardo Baptista está suspenso.

A equipe atleticana deposita as derradeiras esperanças de reação na Série A numa vitória sobre o Inter. Assim, poderá juntar forças, retomar confiança e buscar mais resultados positivos na sequência, nos jogos contra dois adversários distintos: Corinthians, que é finalista da Copa do Brasil e foi algoz do Dragão nas quartas de final daquele torneio, e Avaí, que está na mesma faixa dos desesperados da elite nacional.

Eduardo Baptista não estará no banco de reservas, mas preparou o time com várias mudanças e a perspectiva de alterar metade do time titular. O treinador aposta em jogadores que têm poucas atuações no Dragão, como Lucas Gazal (zagueiro), e Rhaldney (volante) que pode ser a novidade. O argentino Diego Churín, que fez o primeiro gol dele pelo Dragão no jogo contra o Inter, no 1º turno, também é aposta do time, que terá o retorno de Dudu, ex-lateral do colorado. O atacante Airton e o lateral esquerdo Arthur Henrique também são novidades.

Desde que o técnico Mano Menezes chegou ao clube, o Inter passou a se situar entre os melhores da Série A, apostando em jovens jogadores e um sistema tático organizado, funcional e competitivo. Tem altos e baixos, pois foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana pelo Melgar (Peru), nos pênaltis, numa partida na qual era favorito em casa, mas se assentou novamente.

O time gaúcho está invicto há cinco rodadas. Como é jogo de contrastes, desafia a equipe atleticana, atolada na classificação e sem vitórias no período de mesmo número de partidas (cinco) em que o adversário do Sul não sabe o que é perder.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney (Edson Fernando) e Shaylon; Airton, Diego Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (interino)

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena (Alan Patrick), Mauricio e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão. Técnico: Mano Menezes

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 20 horas

Onde assistir: Premiere e Sportv (para todo o Brasil)

Árbitra: Edina Alves Batista/SP (Fifa)

Assistentes: Neuza Inés Back/SP (Fifa) e Fabrini Bevilacqua Costa/SP (Fifa)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá/RJ (VAR-Fifa)

Ingressos: 40 reais (inteira) e 20 reais (meia para torcedores com a camisa do Atlético-GO)