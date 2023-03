Sob comando de um treinador interino, o Atlético-GO precisa ao menos empatar para garantir a classificação às semifinais do Campeonato Goiano na manhã deste domingo (5), a partir das 10 horas, no Estádio Antonio Accioly. O Dragão enfrenta o Iporá e tem vantagem para passar de fase após o triunfo no jogo de ida por 1 a 0, no Oeste Goiano.

O auxiliar Anderson Gomes assume no lugar de Eduardo Souza, demitido na tarde de sexta-feira (3), o comando do time atleticano. Se o Iporá vencer por um gol de diferença, leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para se classificar diretamente, o Iporá terá de ganhar por dois ou mais gols de diferença.

O Atlético-GO voltou a mostrar impaciência e insatisfação com treinadores. Mesmo com os números positivos – nove vitórias, dois empates e duas derrotas, a vice-liderança no Estadual e a classificação à 2ª fase da Copa do Brasil -, Eduardo Souza foi desligado do clube, em uma decisão que causou surpresa e impacto às vésperas de jogos decisivos, tanto no Estadual como na Copa do Brasil – o Dragão decidirá vaga diante do Volta Redonda-RJ.

Anderson Gomes, que é auxiliar da comissão técnica permanente do Atlético-GO, dirige a equipe interinamente. Ele assumiu o time em condição parecida ano passado, na vitória sobre o Antofagasta (Chile), por 1 a 0, em partida válida pela Copa Sul-Americana.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, prometeu rapidez na contratação do substituto de Eduardo Souza. A responsabilidade de Anderson Gomes é levar o time à semifinal do Goianão. Desde 2006, o Dragão ficou só fora da semifinal duas vezes, em 2015 e 2018, mas o sistema de disputa da competição era outro. Além de avançar no Goianão, o resultado positivo sobre o Iporá garante ao Atlético-GO o direito de fazer o segundo jogo decisivo da semi em casa.

Pelo recado de Adson Batista, Eduardo Souza pagou a fatura pela equipe não ter se mostrado competitiva e estável neste início de temporada. Porém, o dirigente avisou que a conta poderá chegar para alguns jogadores que não têm mostrado futebol convincente.

“Vai depender da resposta (dos atletas). Não posso ver o Atlético tão sofrível. O Atlético vence, mas não convence”, justificou o dirigente sobre a possibilidade de mudar o elenco antes da Série B. Um resultado negativo, ou seja, a desclassificação em casa, pode acelerar o processo.

Suspenso, Shaylon desfalca o time. Bruno Tubarão e o chileno Araos, que ainda não estreou, são cotados para entrar no time. Outros jogadores dependem de avaliações médicas e físicas.

O Iporá joga a última chance de repetir a boa campanha do ano passado, em que conseguiu vaga na semifinal ao eliminar o Anápolis fora de casa. O clube também espera garantir vaga na Série D 2024.

O técnico Edson Silva não terá o lateral Samuel Balbino, suspenso. Luís Felipe é o provável substituto. O atacante Du Gaia, ausente no jogo passado por causa de lesão, ainda é dúvida para o jogo decisivo em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (Luan Sales), Lucas Gazal, Ramon Menezes (Emerson Santos), Moraes Júnior; Matheus Sales, Rhaldney (Araos), Bruno Tubarão (Araos); Airton, Daniel, Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino)

Iporá: Luiz Henrique; Gustavo Henrique, Rodrigo Milanez, Tallis, Luis Felipe;; Pedro Bambu, Gabriel Pierini, Wellington; Danilo Bala, Iago Martins, Andrei (Du Gaia). Técnico: Edson Silva

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 5/3/2023 (Domingo)

Horário: 10 horas

Onde assistir: TV Brasil Central e DAZN

Árbitro: Breno Souza

Assistentes: Tiego dos Santos e Adriano Mendes

Ingressos: 40 reais (inteira) - torcedor com camisa do Atlético-GO para meia e mulher não paga