Esporte Atlético-GO x Iporá: Dragão tem estreia de técnico para recuperar moral Com Umberto Louzer, Atlético-GO, que já está classificado, tenta vencer após derrota em clássico

A estreia do técnico Umberto Louzer é a principal novidade do Atlético-GO no jogo desta quinta-feira (24), às 19h30, na abertura da penúltima rodada da 1ª fase do Goianão. Ferido pelas derrotas impostas pelo Vila Nova nos dois clássicos que foram disputados pelo Grupo B (3 a 2 e 2 a 0) e pelo revés contra o Goiatuba (2 a 1), o Dragão joga pela reabilitação no Estádio Anto...