Esporte Atlético-GO x Juventude: duelo direto para reagir Dragão busca primeira vitória sob o comando de Marcelo Cabo, que empatou três vezes

O Atlético-GO sofre com a sequência de seis partidas sem vitória na Série A do Brasileiro. Em noite de jogo decisivo nesta terça-feira (23), às 19 horas, no Estádio Antonio Accioly, o Dragão joga para espantar a má fase e, ao mesmo tempo, abrir nova perspectiva nas rodadas finais da competição nacional. A equipe atleticana pretende terminar com o jejum - são três de...