Sob desconfiança e cobranças internas e da torcida, o Atlético-GO joga pela reabilitação no Goianão na noite desta quarta-feira (8), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly. Machucado pela derrota imposta pelo Goiânia no domingo (5), o Dragão mostrou problemas defensivos e teve transtornos com a bola aérea do Galo, que ganhou de 4 a 2.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir, arbitragem e preço de ingressos)

O time atleticano precisa de bom resultado e atuação convincente diante do Morrinhos, que empatou domingo (5) com o Anápolis com muitas reclamações por não ter pênalti marcado no segundo tempo. Nas três rodadas finais do Estadual, o Morrinhos terá três clubes da capital: Atlético-GO e Vila Nova (em Goiânia) e Goiás (em casa).

Além disso, o Morrinhos ficou sem treinador, pois o técnico Lucas Oliveira não aceitou trabalhar com o lateral esquerdo Marquinhos – ambos tiveram divergências na Anapolina. Sem Lucas Oliveira, que assumiu na sexta-feira (3) e saiu na segunda-feira (6), o Tricolor dos Pomares será comandado pelo preparador físico João Dreison, de 32 anos e no clube desde 2021. Natural de Fernandópolis-SP, Dreison deve comandar a equipe nas rodadas finais.

As duas equipes reeditam a decisão de vaga nas quartas de final do ano passado, quando o rubro-negro venceu por 1 a 0 e 3 a 0. Na história do confronto, o Atlético-GO nunca perdeu para o Morrinhos – são sete vitórias e um empate. A equipe rubro-negra tem 16 pontos, briga pela liderança do Estadual com o Goiás (17 pontos), enquanto o time do Sul soma oito pontos e pretende evitar o descenso.

O Atlético-GO oscila neste inicio de temporada. Até agora, ostenta o melhor ataque do Goianão (17 gols marcados em oito rodadas), enquanto o sistema defensivo é um dos mais vazados (12 gols sofridos). O clube passou o domingo e o início da semana com ecos e ruídos provocados pelo Galo.

A comissão técnica sente as cobranças do presidente do clube, Adson Batista. Foram desligados dois profissionais: o preparador de goleiros, Markus Vinícius, e o preparador físico, Luís Fernando Goulart.

Em relação à formação, o técnico Eduardo Souza deve promover o retorno de Ronaldo (goleiro), Ramon Menezes (zagueiro), Bruno Tubarão (meia atacante) e usar Luiz Fernando, artilheiro do time com quatro gols, mais centralizado após lesão no joelho direito do atacante Felipe Vizeu, que não joga mais no Goianão. Moraes Júnior, autor de três gols, deve fazer a função de segundo volante.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Gazal, Jefferson; Rhaldney, Moraes Júnior, Shaylon; Airton, Luiz Fernando, Bruno Tubarão. Técnico: Eduardo Souza

MORRINHOS: Marcos Daniel; Denilson, Allef Nunes, Wallinson, Marquinhos; Roger Goiano, Hugo, Chocolate; Roniel, Caíque, Alef Leite. Técnico: João Dreison (interino)

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia)

Horário: 20h30

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso

Assistentes: Bruno Pires e Jordana Pereira Batista

Ingressos: 40 reais (inteira)- meia com a camisa do Atlético-GO