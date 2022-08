O Atlético-GO divulgou, na noite desta quinta-feira (4), o preço dos ingressos para a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Nacional, terça-feira (9), no Serra Dourada. Os valores vão de 25 reais (meia na arquibancada) a 150 reais (inteira nas cadeiras).

Torcedor com camisa do Atlético-GO paga meia-entrada.

Além da possibilidade de o Dragão fazer mais história na Sul-Americana e chegar à semifinal (venceu a partida de ida por 1 a 0), a presença do astro Luis Suárez deixa o jogo mais atrativo.

Ingressos para Atlético-GO x Nacional

50 reais (arquibancada)

150 reais (cadeira)

O valor na arquibancada é 150% mais alto do que o adotado na fase anterior da Sul-Americana, contra o Olimpia, quando o preço foi de 20 reais. Nas cadeiras, o preço é quase quatro vezes o praticado nas oitavas do torneio internacional, de 40 reais.

Na partida do fim de semana contra o RB Bragantino, no Estádio Antonio Accioly, o preço será 20 reais - com meia para torcedor com camisa do Dragão. No Brasileiro, o rubro-negro corre risco de rebaixametno - é o 19º e penúltimo colocado, com 17 pontos.