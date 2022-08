Pela 21ª vez em sua carreira, o atacante Luis Suárez jogará no Brasil. Será a estreia do jogador de 35 anos em um estádio goiano, o palco será o Serra Dourada. Nesta terça-feira (9), o craque uruguaio tenta, junto com o Nacional, reverter a vantagem do Atlético-GO para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana. O Dragão joga pelo empate para seguir no torneio eliminatório e conseguir melhorar uma campanha que já é histórica para o clube goiano.

(Veja a lista de jogos de Suárez no Brasil no fim deste texto)

O confronto desta terça-feira será o terceiro de Suárez em seu retorno ao Nacional, após 16 anos. O atacante de 35 anos reestreou pelo clube contra o Atlético-GO, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na semana passada, e foi utilizado contra o Rentistas, pelo Campeonato Uruguaio. Neste duelo no torneio local, no último domingo (7), marcou seu primeiro gol pela equipe em sua volta ao clube que o revelou.

Gols no Brasil é algo que Suárez sabe fazer e que o Nacional espera que se repita em solo brasileiro. Em seu histórico de 20 jogos no País, foram nove gols, todos pela seleção do Uruguai.

A última vez que o atacante esteve no País, há quase um ano, saiu derrotado depois de goleada de 4 a 1 para o Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Ele fez o gol de honra e deixou sua marca em Manaus.

Algo que ficou marcado na carreira do jogador quando esteve no Brasil foi a mordida que o atacante deu no zagueiro Chiellini, da Itália. Na Copa do Mundo de 2014, Suárez mordeu o defensor durante um jogo da fase de grupos, disputado na Arena das Dunas, em Natal. O Uruguai venceu por 1 a 0 e eliminou a Itália do torneio. A mordida deixou marcas no ombro do italiano, mas passou despercebida pela arbitragem.

Leia também:

+ Atlético-GO x Nacional: tudo sobre o jogo no Serra Dourada

+ Dupla é fã de Suárez, mas confia na classificação do Atlético-GO

Posteriormente, o camisa 9 do Uruguai foi punido pela Fifa, não pôde mais atuar no Mundial e foi proibido de jogar durante quatro meses.

Naquele Mundial, Suárez jogou apenas duas partidas. Além do jogo com a Itália, esteve em campo no jogo contra a Inglaterra, em São Paulo. O atacante marcou os dois gols da vitória uruguaia, por 2 a 1.

O histórico de Suárez no Brasil é pequeno em jogos por clubes. Será apenas a segunda partida do atacante em solo brasileiro por um clube. A primeira também foi pelo Nacional, em 2006, ano em que veio jogar no Brasil pela primeira vez.

Na ocasião, o atacante foi titular pelo Nacional no empate sem gols com o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores - o time uruguaio foi eliminado do torneio continental depois desse empate, já que havia perdido a partida de ida por 2 a 1, no Uruguai.

Goiânia será a 10ª cidade em que Suárez atuará no Brasil, a 3ª na região Centro-Oeste - ele também jogou duas vezes em Cuiabá e Brasília, cada. O local em que mais atuou foi no Nordeste, nas cidades de Recife e Salvador, em três ocasiões nas duas cidades. O atacante também visitou Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Natal, Rio de Janeiro e Manaus.

Os jogos de Suárez no Brasil

# Libertadores Oitavas de Final

Internacional 0 x 0 Nacional - 3/5/2006 - Beira-Rio

# Eliminatórias para a Copa da África do Sul/2010

Brasil 2 x 1 Uruguai - 21/11/2007 - Morumbi

# Copa das Confederações 2013

Espanha 2 x 1 Uruguai - 16/6/2013 - Recife - GOL MARCADO

Nigéria 1 x 2 Uruguai - 20/6/2013 Salvador

Uruguai 8 x 0 Taiti - 23/6/2013 - Recife - DOIS GOLS MARCADOS

Brasil 2 x 1 Uruguai - 26/6/2013 - Belo Horizonte

Uruguai 2 (2) x (3) 2 Itália - 30/6/2013 - Salvador

# Copa do Mundo 2014

Uruguai 2 x 1 Inglaterra - 19/6/2014 - São Paulo - DOIS GOLS MARCADOS

Itália 0 x 1 Uruguai - 24/6/2014 - Natal

# Eliminatórias para a Copa da Rússia/2018

Brasil 2 x 2 Uruguai - 25/3/2016 - Recife - GOL MARCADO

# Copa América 2019

Uruguai 4 x 0 Equador - 17/6/2019 - Belo Horizonte - GOL MARCADO

Uruguai 2 x 2 Japão - 21/6/2019 - Porto Alegre - GOL MARCADO

Chile 0 x 1 Uruguai - 25/6/2019 - Rio de Janeiro

Uruguai 0 (4) x (5) 0 Peru - 29/6/2019 - Salvador

# Copa América 2021

Argentina 1 x 0 Uruguai - 19/6/2021 - Brasília

Uruguai 1 x 1 Chile - 21/6/2021 - Cuiabá - GOL MARCADO

Bolívia 0 x 2 Uruguai - 24/6/2021 - Cuiabá

Uruguai 1 x 0 Paraguai - 29/6/2021 - Rio de Janeiro

Uruguai 0 (2) x (4) 0 Colômbia - 3-7-2021 - Brasília

# Eliminatórias para a Copa do Catar/2022

Brasil 4 x 1 Uruguai - 14/10/2021 - Manaus - GOL MARCADO