Esporte Atlético-GO x Nova Venécia: combo de metas no Accioly Atlético-GO pretende seguir no torneio, espantar zebra e aumentar cota. Na próxima fase, entram os times da Libertadores e campeões regionais e da Série B

O Atlético-GO coloca em jogo nesta terça-feira (15), no Estádio Antonio Accioly, a partir das 19 horas, diante do Nova Venécia-ES, uma combinação valiosa. O Dragão luta para avançar e se manter na disputa da Copa do Brasil, quase dobrar a cota já recebida na competição deste ano e comprovar o status de favorito no confronto. A partida é válida pela 2ª fase, a última di...