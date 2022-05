O Atlético-GO decidirá a vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Olímpia (Paraguai), no Estádio Serra Dourada, no dia 7 de julho. É o que ficou definido pela Conmebol, organizadora do torneio, nesta segunda-feira (30). O primeiro jogo entre as duas equipes será realizado no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (capital do Paraguai) no dia 30 de junho, às 21h30. Em maio do ano passado, no mesmo local, o time rubro-negro venceu o Club Libertad por 2 a 1, com gols de Zé Roberto e Arnaldo.

A partida de volta está agendada para o Serra Dourada, no dia 7 de julho, também às 21h30. O time atleticano, na terceira participação no torneio, buscará a vaga inédita à próxima fase da competição, nas quartas de final, enquanto o Olímpia, que conquistou três vezes o título da Copa Libertadores, também está na disputa por um título inédito.

Pelo regulamento, o Dragão não pode mais disputar jogos do torneio no Estádio Antonio Accioly por causa da capacidade exigida pela Conmebol - 20 mil pessoas, enquanto a praça esportiva do clube goiano só pode receber 12,5 mil pessoas. Por isso, a segunda opção do Atlético-GO foi o Serra Dourada. A última vez que o Dragão jogou na principal praça esportiva goiana foi no dia 11 de outubro de 2019, quando empatou com o Vila Nova pela Série B do Brasileiro - o time era visitante. Como mandante, a última presença no Serra Dourada se deu no dia 11 de fevereiro de 2018, quando bateu o Goiás por 1 a 0, no clássico válido pelo Goianão.