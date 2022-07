O Atlético-GO vai priorizar, nesta semana, antes do jogo com o Olimpia (Paraguai), nesta quinta-feira (7), a recuperação de jogadores e o mínimo de desgaste físico do elenco para a partida decisiva pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Dragão vem de derrotas seguidas para o adversário paraguaio (2 a 0) e São Paulo (2 a 1, no Brasileirão). Antes, empatou com o Goiás (0 a 0, na Copa do Brasil) e Ceará (1 a 1, na Série A).

Para decidir a vaga, a situação mais preocupante é a do meia Jorginho, que saiu de campo reclamando de desconforto muscular na quinta-feira (30) passada, em Assunção (Paraguai), no primeiro tempo. Ficou fora diante do São Paulo, no domingo (3), no Estádio Antonio Accioly.

Jorginho foi liberado pelo departamento médico nesta segunda-feira (4). Sob supervisão da preparação física, ele fez um trabalho na academia, mas não se sabe se será escalado para atuar na quinta (7).

Além de Jorginho, o atacante Luiz Fernando foi vetado antes do jogo com o São Paulo por causa de uma indisposição. Segundo o técnico Jorginho, o jogador teve febre e tosse e é mais uma dúvida para buscar reverter a vantagem do Olimpia, que poderá perder por até um gol de diferença no Estádio Serra Dourada.

Há preocupação com os dois jogadores porque o elenco do Dragão é curto e enxuto.

O técnico do Olimpia, Julio Cesar Cáceres, poupou toda a equipe titular no encerramento do Torneio Apertura, domingo (3). No Defensores del Chaco, o adversário do Dragão venceu o Guarani por 2 a 0 - gols de Néstor Camacho e Walter González (entrou no segundo tempo contra o Atlético-GO). Entre os titulares, o goleiro Gastón Oliveira ficou na reserva de Aguilar. O clube paraguaio prioriza a disputa da Sul-Americana.

Enquanto Cáceres preservou os principais jogadores, Jorginho acompanhou, no treino matinal desta segunda-feira (4), a presença do lateral Dudu no treinamento com bola em meio aos reservas e jogadores da base. A presença de Dudu contra o Olimpia é incerta. Ele não atua há dois meses - machucou o ligamento do pé esquerdo no dia 4 de maio, em jogo com o Defensa y Justicia (Argentina), com vitória do Dragão por 3 a 2.

A comissão técnica terá dois treinos para definir o time: na manhã desta terça (5) e na tarde de quarta (6).