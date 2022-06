Desde que o Atlético-GO conquistou a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana, para decidir vaga com o Olímpia (Paraguai), a confirmação do local do jogo para o Estádio Serra Dourada gerou dúvidas por causa de problemas de estrutura na praça esportiva. Mas após uma visita técnica da equipe de funcionários atleticanos ao principal estádio goiano, nesta quarta-feira (1º), a diretoria do Dragão vê com otimismo a realização da partida decisiva em Goiânia, no dia 7 de julho, às 21h30. O clube se propõe a trabalhar em parceria com a administração do Serra Dourada. Até então, as partes não haviam se reunido para conversar e ajustar os detalhes."

"Fomos muito bem recebidos. Foi uma surpresa positiva e vimos com possibilidade de fazer o jogo (no Serra Dourada). Porque, pelo que encontramos na América do Sul, o Serra Dourada está aceitável. Vejo com bons olhos hoje, principalmente porque pelo que encontramos, há muitas coisas que podem ser ajustadas. Vou solicitar uma vistoria da Conmebol também possa notificar algo que podemos ajustar, porque não queremos ser multados!", disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

O Atlético-GO enviou uma equipe de oito funcionários do clube ao estádio para verificar as questões de logística, vestiários, gramado, estrutura para trabalho de imprensa, segurança e banheiros. A questão mais preocupante, para Adson Batista, é a capacidade de iluminação do local, que não atende às exigências da organização do torneio. Mas ele espera que seja possível convencer a Conmebol a aceitar o que o estádio oferece nesse quesito, pois não há tempo de o governo estadual fazer licitação e reformar a estrutura de iluminação. O clube se mostra disposto a jogar no Serra Dourada mesmo se tiver de pagar a multa por causa da iluminação inadequada ao regulamento da Conmebol.

A intenção do clube é, em conjunto com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), preparar uma boa estrutura provisória de alguns itens para atender as exigências da Conmebol. Adson Batista revelou que está disposto a colocar uma equipe de funcionários do clube para fazer, por exemplo, a limpeza da área interna do Serra Dourada. Além disso, montar uma estrutura de bares para funcionar no local e colocar equipe de faxineiras nos banheiros.

Adson Batista afirmou que tem conversado com o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Luiz Pitta, para ajudá-lo a intermediar o agendamento da vistoria técnica da Conmebol à praça esportiva. "Podemos resolver muitas coisas sem ter de receber multas por não atendê-las'', frisou o dirigente atleticano.