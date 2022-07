O Atlético-GO procura, na tarde deste domingo (3), se reencontrar com o caminho da vitória e afastar a ressaca moral por causa da derrota (2 a 0) para o Olimpia, em Assunção, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Dragão retorna à sua casa, o Estádio Antonio Accioly, para receber o São Paulo a partir das 16 horas.

Ao contrário do time atleticano, o clube paulista virá a Goiânia em outra condição, pois se encontra bem mais tranquilo e equilibrado após a vitória (4 a 2) sobre a Universidad Católica (Chile), na condição de visitante na Sul-Americana, mesmo punido com três expulsões. Os dois clubes estão na briga para seguir no torneio continental ao lado de outros brasileiros, como Inter, Ceará e Santos.

(No fim deste texto: prováveis escalações, onde assistir, arbitragem)

Após sobrevoarem a América do Sul e jogarem na noite de quinta-feira (30), Atlético-GO e São Paulo projetam melhorar a sua pontuação na Série A antes de voltar a campo pela Sul-Americana. O Dragão tem 17 pontos, dois a menos que o São Paulo (19 pontos).

Neste fim de semana, os dois clubes respiram o Brasileirão e precisam ser vitoriosos em um mês (julho) marcado pelas partidas decisivas. Atlético-GO e São Paulo também estão na concorrência por vagas na Copa do Brasil, que serão decididas nos clássicos locais: o Dragão visita o Goiás e o time tricolor medirá forças com o Palmeiras, líder da Série A e equipe brasileira de futebol mais consistente na atualidade.

Leia também

Nas próximas duas semanas, há decisões nos dois torneios para Atlético-GO e São Paulo. Explicar essa situação é necessário para entender como os dois técnicos, Jorginho e Rogério Ceni, vão organizar e preparar as equipes que comandam após jogos cansativos na quinta (30), pouco tempo para recuperação física e menos ainda para treinos. Cada treinador faz isso na base da conversa e dos vídeos sobre o adversário.

O enigma do técnico do Atlético-GO é saber se poderá escalar o jogador de maior identificação com o clube - o meia Jorginho, substituído no primeiro tempo da partida em Assunção, após sentir desconforto muscular. O camisa 10 saiu mais cedo para evitar um problema maior. Não tê-lo em campo é o primeiro problema. O segundo é saber quem irá substituí-lo, pois Jorginho tem sido titular na maioria das vezes. Shaylon, ex-São Paulo, é uma opção.

Como novidade, o Dragão espera a volta do zagueiro e volante Edson. Suspenso na Sul-Americana, o jogador foi desfalque em Assunção e deve voltar no lugar de Wanderson. Nas outras posições, vão prevalecer as avaliações da fisiologia, preparação física e médicos.

Há jogadores que atravessam fase de irregularidade, como Marlon Freitas e Wellington Rato. Valorizados, os dois têm sido cobrados pela torcida, especialmente Marlon, que dá indícios de que deve deixar o clube ao final da temporada ou até antes, na janela das transferências da CBF.

A atuação na capital paraguaia não correspondeu às expectativas e a ordem é de atenção e concentração para o jogo deste domingo (3), em casa.

“Temos de pensar no São Paulo. É um jogo importantíssimo, diante de um dos maiores clubes do mundo. Espero que nossa torcida vire a chave, apoie, incentive para que façamos um grande jogo”, frisou o presidente do clube, Adson Batista. “Não há tempo para lamentações. O futebol também dá margem para você se recuperar o mais rápido possível. Nada melhor do que jogar com uma equipe multicampeã, como o São Paulo”, acrescentou o dirigente.

No Antonio Accioly, o Dragão venceu os dois últimos duelos com o tricolor paulista: 2 a 1 e 2 a 0. A partida coloca, frente a frente, o destaque atleticano em Assunção - o goleiro Ronaldo - e o setor ofensivo são-paulino, que tem o atacante e artilheiro da Série A até o início da rodada - o argentino Calleri, autor de nove gols no Brasileirão - e a perspectiva de que o atacante goiano Luciano, revelado e lançado pelo Atlético-GO na Série A 2012 possa atuar e fazer valer a “lei do ex”.

Natural de Anápolis, Luciano fez dois gols sobre a Universidad Católica (Chile). Outro jogador de frente que tem se destacado é Patrick, ex-Goiás.O tricolor tenta quebrar, em Goiânia, a incômoda sequência de sete jogos sem vitória, como visitante, no Brasileirão - são cinco empates e duas derrotas. O técnico Rogério Ceni não definiu a equipe. Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Calleri foram expulsos no Chile e devem iniciar o jogo em Goiânia. Ceni não deu pistas se vai poupar jogadores.

Na partida, os técnicos chamam a atenção pela carreira construída como jogadores - foram campeões mundiais pela seleção brasileira e procuram se firmar como treinadores no instável futebol nacional. O Dragão tem o pentacampeão Jorginho (Mundial de 1994), que faz bom trabalho. O São Paulo é dirigido pelo ídolo Rogério Ceni, goleiro reserva na conquista do penta. A conquista completou 20 anos na última quinta-feira (30 de junho).

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Wellington Rato (Jorginho ou Shaylon); Luiz Fernando, Diego Churín e Airton. Técnico: Jorginho

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda, Léo e Ígor Vinícius; Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano (Patrick) e Calerri. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 3/7/2022 (Domingo)

Horário: 16 horas

Onde assistir: Rede Globo/TV Anhanguera e Premiere

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ (Fifa)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

Árbitro de vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

Ingressos: 80 reais (inteira). Torcedor com camisa do Atlético-GO paga meia