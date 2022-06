Vila Nova e Atlético-GO vão disputar, pela primeira vez na história, um clássico goiano por uma competição nacional no futebol feminino. Nos dias 11 e 18 de junho, Tigre e Dragão se enfrentarão pela 1ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. O jogo de ida será no OBA, com volta marcada para o CT do Dragão.

A competição foi criada pela CBF no ano passado e será disputada pela primeira vez em 2022. A 1ª fase conta com 32 times. Diferente das duas primeiras divisões, a Série A3 terá formato de confrontos eliminatórios desde o início do campeonato.

A principal novidade, que não agradou o lado colorado, é que o visitante leva vantagem de avançar de fase caso vença o jogo de ida por diferença de três gols. “Achei a forma de disputa ruim. Você passa um tempo grande sem competição, quando chega tem a possibilidade de ser eliminado na primeira partida se perder por três gols (de diferença)”, opinou o técnico do Vila Nova, Robson Freitas, que acredita que o formato eliminatório aumenta o desafio.

O Vila Nova tem uma parceria com a Universo, que resultou em equipes de esportes olímpicos e o time feminino do Tigre. A equipe é a atual campeã goiana e vai encarar o Atlético-GO após a conquista do bicampeonato do JUBs de Futebol, com a equipe que atuará no Brasileiro A3.

“É um momento histórico para o futebol feminino goiano. É um clássico, duas equipes de camisas fortes e times grandes. Acredito que esses jogos vão dar mais visibilidade para o esporte”, complementou o técnico Robson Freitas.

O Atlético-GO se prepara para a disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino desde o início do ano. A preparação começou em Goiânia, no Clube Kaikan, com peneiras e jogos-treinos para a formação de uma base para disputar a temporada.

O primeiro torneio foi o Campeonato Brasileiro Sub-20, no torneio disputado em Santana do Parnaíba-SP. O time rubro-negro não passou de fase, mas conquistou a primeira vitória desde que o projeto do futebol feminino foi implantado no clube, em 2020. O Atlético-GO venceu o Cuiabá-MT (1 a 0) e empatou outro jogo diante da equipe mato-grossense (1 a 1), perdendo os outros quatro dentro da chave.

A base da equipe, comandada pelo técnico Wagner Gomes, decidirá a vaga goiana na partida diante do Vila Nova, campeão goiano do ano passado. “As meninas continuam treinando todos os dias, mesmo à espera da tabela que não saiu no dia 21 (maio). As meninas continuaram os treinamentos. A base do time será a da equipe sub-20 que disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20”, disse a gestora do futebol feminino do Atlético-GO, Isabela Borges.

A Série A-3 do Brasileiro Feminino terá 32 equipes, divididas em grupos regionais. A nova fórmula proposta pela CBF tem prós e contras, na visão do clube. “A forma de disputa da Série A-3, que é mata-mata, acho justa, porque a CBF está passando por uma reformulação. O que acho errado é a regionalização, como fizeram’, justificou Isabela Borges.

Série A2

Aliança e Goiás firmaram uma parceria para a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana, que terá um uniforme amarelo e outro verde e os escudos dos dois clubes, está no Grupo A ao lado de América-MG, Athletico-PR e Minas Brasília.