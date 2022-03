Esporte Atlético-GO x Vila Nova: clássico nunca é demais Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam pela 3ª vez em 2022, agora na abertura da semi

Atlético-GO e Vila Nova iniciam, na tarde deste sábado (19), às 16h30, no Estádio Antonio Accioly, uma das semifinais do Campeonato Goiano. As equipes voltam a se enfrentar, pela terceira vez em um curto espaço de dois meses, em partidas duplas que levarão um deles à final do Estadual. Será um embate marcado pela rivalidade que vem esquentando ao longo dos últimos ano...