Atlético-GO x Vila Nova: com promoção, Dragão inicia venda de ingressos

O Atlético-GO iniciou a venda de ingressos para o clássico contra o Vila Nova, no sábado (19), a partir das 16h30. O valor do ingresso é de 20 reais, mas o torcedor que for ao Accioly com a camisa rubro-negra pagará meia-entrada no valor de 10 reais. A partida abre a disputa da 8ª rodada do Goianão 2022. O Dragão já está classificado às quartas de final, enquanto o Tigre precisa pontuar para avançar com duas rodadas de antecedência. Clássicos entre Atlético-GO e Vila Nova são disputados...