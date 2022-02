Esporte Atlético-GO x Vila Nova: Tigre faz treino leve em reapresentação Jogadores que tiveram problemas com virose diante da Aparecidense estiveram no OBA, participaram da atividade normalmente e devem ser escalados no duelo contra o Dragão

O elenco do Vila Nova se reapresentou nesta quinta-feira (17) e iniciou a preparação para o clássico contra o Atlético-GO. Atletas que sofreram com virose contra a Aparecidense participaram normalmente da atividade, apresentaram melhora em seus respectivos quadros e devem ser titulares contra o Dragão no sábado (19). Matheuzinho, Renato, Wagner e Willian Formiga foram alguns dos jogadores que apresentaram infecção antes ...