Esporte Atlético-GO x Vila Nova: vaga, rivalidade e desejo da vitória no clássico

Atlético-GO e Vila Nova sedimentaram caminhos diferentes, adotaram estratégias opostas e chegaram à semifinal do Goianão 2022. Melhores do Grupo B na fase inicial e com 100% de aproveitamento nas quartas de final, as equipes atleticana e vilanovense iniciam neste sábado (19), às 16h30, no Estádio Antonio Accioly, a batalha por um lugar na final goiana. Afinal, os últ...