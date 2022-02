Esporte Atlético-GO x Vila Nova: veja galeria de fotos do clássico Tigre venceu o Dragão na abertura da 8ª rodada do Goianão 2022, no Accioly

O Vila Nova venceu o Atlético-GO, de novo, e confirmou classificação às quartas de final do Campeonato Goiano. Com gols de Matheuzinho e Arthur Rezende, o Tigre superou o Dragão no Accioly, por 2 a 0 e ultrapassou o rival na disputa pela liderança do Grupo B do Goianão. Confira imagens do confronto, pelos registros do repórter-fotográfico Wesley Costa.