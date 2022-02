Esporte Atlético-MG é melhor time do mundo em ranking mensal da IFFHS; Palmeiras é 3º Este é o primeiro ranking mensal da IFFHS. Até janeiro de 2021, a lista —que teve o Palmeiras como último líder— era divulgada uma vez por ano

O Atlético-MG é o melhor time do mundo segundo a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em português). A organização divulgou na terça-feira (8) o ranking mundial de clubes, colocando o clube alvinegro, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, na primeira colocação. Até janeiro, o time mineiro estava em segundo lugar. Este é o pr...