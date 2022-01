Esporte Atlético-MG anuncia que Allan e Keno testaram positivo para Covid-19 Atletas estão em isolamento, após orientação do departamento médico do clube alvinegro

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira (21) os primeiros casos de Covid-19 no clube na temporada. O volante Allan e o atacante Keno testaram positivo e já estão em isolamento orientado pelo departamento médico alvinegro. Desde o retorno aos treinos, no início da semana, o Atlético está concentrado na Cidade do Galo. Com a alta nos casos de Covid, a comissão técnic...