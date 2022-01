Esporte Atlético-MG anuncia treinador argentino para o lugar de Cuca Conhecido como "El Turco", Mohamed terá contrato com o Atlético até o fim de 2022. Ele estava sem clube após deixar o Monterrey, do México, em 2019

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira (12) a contratação de seu novo técnico, argentino Antonio Mohamed, 51. O atual campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil estava sem treinador desde a saída do técnico Cuca, que deixou o clube por decisão própria. ANTONIO “EL TURCO” MOHAMED É DO #GALO! 💪🏽🐔 🤝 O treinador argentino, diversas vezes campeão no México, é o novo comandante Atleticano: https://t.co/FZ0S3MleZh ¡B...