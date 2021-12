Esporte Atlético-MG atropela Athletico-PR e deixa encaminhado título da Copa do Brasil Jogo de volta será na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba

Campeão brasileiro após 50 anos, o Atlético-MG deu um grande passo para conquistar a Copa do Brasil. Com gols de Hulk, Keno e Vargas (2), a equipe goleou o Athletico por 4 a 0, neste domingo (12), no Mineirão. É a primeira vez na história da competição que uma equipe consegue um placar tão elástico na briga pelo título. O jogo de volta será na quarta-feira (15), ...