Esporte Atlético-MG bate Flamengo em longa disputa por pênaltis e conquista Supercopa do Brasil Foi o primeiro título da equipe preta e branca na competição, que geralmente reúne o vencedor do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil

Em um jogo de bom nível técnico, o Atlético-MG derrotou o Flamengo nos pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil. Após empate por 2 a 2 na Arena Pantanal, em Cuiabá, na tarde de domingo (20), a equipe alvinegra foi mais eficiente nos tiros de desempate e levou a melhor por 8 a 7, com 12 chutes de cada lado. Foi o primeiro título da equipe preta e branca na com...