Esporte Atlético-MG bate novo recorde e dispara em ranking de lucro com ingressos Com a nova marca, o Galo abre uma vantagem inalcançável para os demais times do torneio. O Corinthians, que é o vice-líder neste quesito, tem pouco mais de R$ 6 milhões de lucro

O Atlético-MG conseguiu bater um novo recorde no Brasileirão. Na partida contra o Fluminense, no último fim de semana, o time conseguiu um lucro de R$ 5.833.202,17 com venda de ingressos, o que significa o maior de toda a edição de 2021. No total, foram 59.896 bilhetes vendidos para uma renda bruta de R$ 7.145.226,00. Esse dinheiro todo, no entanto, não vai para o...