Esporte Atlético-MG brilha em jogo da taça e bate o Bragantino no Mineirão As duas equipes buscaram o ataque o tempo todo e proporcionaram uma bela partida para os mais de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha

Com o Mineirão tomado para a entrega da taça do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 3 na tarde deste domingo (5), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscaram o ataque o tempo todo e proporcionaram uma bela partida para os mais de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha, com reviravoltas. O Atlé...