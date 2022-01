Esporte Atlético-MG confirma contratação do uruguaio Diego Godín por uma temporada Conversas entre jogador e clube começaram no fim do ano passado, quando o zagueiro decidiu que não ficaria mais no Cagliari, da Itália

O Atlético-MG foi rápido no mercado da bola e já repôs a saída de Junior Alonso, vendido ao Krasnodar, da Rússia. O time alvinegro confirmou a contratação do zagueiro Diego Godín nesta quarta-feira (12). O defensor de 35 anos da seleção uruguaia assinou contrato por uma temporada. As conversas entre Godín e Atlético começaram no fim do ano passado, quando o zagu...