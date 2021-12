Esporte Atlético-MG conquista o Campeonato Brasileiro após 50 anos Título foi confirmado após vitória, de virada, por 3 a 2 contra o Bahia, na Fonte Nova

O que era uma questão de tempo tornou-se realidade nesta quinta-feira (2). Depois de cinquenta anos, o Atlético-MG conquistou novamente o Campeonato Brasileiro, o segundo da história do clube. 🐔 E O GALO? O GALO É CAMPEÃO BRASILEIRO! 🎶 🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/ZZGIeRvafN — Atlético 😷 (@Atletico) December 2, 2021 Com uma campanha histórica, a equipe mineira ficou com a taça após vencer o ...