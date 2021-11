Esporte Atlético-MG derrota Corinthians e chega à 13ª vitória seguida em casa Com gols de Diego Costa, Keno e Hulk, os mineiros fizeram 3 a 0 sobre o time paulista no Mineirão

Com o Mineirão como arma, o Atlético-MG está cada vez mais perto do título brasileiro. A equipe venceu em casa pela 13ª vez consecutiva no campeonato. A vítima foi o Corinthians nesta quarta-feira (10), à noite. Com gols de Diego Costa, Keno e Hulk, os mineiros fizeram 3 a 0. A sequência de resultados positivos em seu estádio é recorde na era dos pontos corr...