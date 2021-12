Esporte Atlético-MG fica atrás apenas do Flamengo de Jesus entre campeões com 20 clubes Em 2019, o Flamengo conquistou 90 pontos em 114 possíveis, um aproveitamento de 78,9%. O Galo pode chegar aos 87, se vencer o Grêmio na última rodada da Série A

Foram 50 anos de espera do Atlético-MG pelo título do Campeonato Brasileiro. A conquista finalmente chegou em 2021 e de uma maneira histórica. Com o triunfo sobre o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, no Mineirão, o Galo se torna o campeão com a segunda melhor pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes, ficando atrás apenas do Flamengo de 2019. Com 84 pontos...