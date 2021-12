Esporte Atlético-MG leva Copa do Brasil e fecha ano de conquistas Taça já havia sido muito bem encaminhada no último domingo (12), com uma vitória por 4 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, no jogo de ida

O Atlético-MG levou 50 anos para voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Terminado o jejum, precisou de 13 dias para festejar novo título nacional. O time alvinegro derrotou o Athletico por 2 a 1 na noite de quarta-feira (15), em Curitiba, e faturou a Copa do Brasil. (Veja todos os campeões da Copa do Brasil no fim deste texto) A taça já havia sido...