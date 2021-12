Esporte Atlético-MG pode ser campeão brasileiro nesta quinta (2) e prepara festa O presidente Sergio Coelho nega existir programação para comemorações, mas a autoridades municipais confirmam os encontros para discutir o assunto

Com o iminente título brasileiro do Atlético-MG, a preocupação do clube e da Prefeitura de Belo Horizonte é encontrar um lugar para a festa dos torcedores. Eles precisam definir isso logo, porque o time pode confirmar o troféu já nesta quinta-feira (2). O presidente Sergio Coelho nega existir programação para comemorações, mas a autoridades municipais confirmam os enc...