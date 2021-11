Esporte Atlético-MG pode ser campeão no sofá: vencer o Fluminense e secar o Flamengo Galo precisa vencer o Fluminense, no domingo (28), e secar o Flamengo contra o Ceará, dois dias depois

Não será no domingo (28) que o Atlético-MG poderá acabar com o jejum de quase 50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. O empate com o Palmeiras, por 2 a 2, tirou a chance de o Galo confirmar a conquista diante do Fluminense, no Mineirão. No entanto, uma vitória sobre o tricolor carioca pode fazer com que o Atlético seja campeão com o elenco sentado no sofá. Como a tabe...