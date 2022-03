Esporte Atlético-MG renova contrato de Hulk até 2024 Contrato de Hulk era até dezembro de 2022, com cláusula para renovação por mais uma temporada

Maior ídolo do atual elenco do Atlético-MG, o atacante Hulk, de 35 anos, renovou o contrato com o clube mineiro até dezembro de 2024. O vínculo atual se encerraria em dezembro, mas a extensão do contrato foi antecipada como um presente de aniversário para a torcida alvinegra. No próximo dia 25, o Galo vai completar 114 anos de fundação. Hulk não precisou de muito ...