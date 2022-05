Esporte Atlético-MG vence Brasiliense novamente e avança na Copa do Brasil Galo é o 15º time classificado às oitavas de final do torneio nacional

O Atlético-MG venceu tranquilamente o Brasiliense por 1 a 0, em confronto válido pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, na noite deste domingo (22). Com o resultado, o Galo avança para as oitavas de final da competição e embolsa mais R$ 3 milhões. A equipe mineira venceu o primeiro confronto por 3 a 0, em casa, e foi até o Espírito Santo para confir...