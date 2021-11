Esporte Atlético-MG vence com gol de Arana e mantém distância tranquila na ponta Galo tem 65 pontos. O Palmeiras, 2º colocado, tem 55. O Flamengo, 3º, tem 53, com duas partidas a menos

O Atlético Mineiro o América Mineiro neste domingo (7), pelo placar de 1 a 0, no Mineirão. O gol do jogo foi marcado por Guilherme Arana, aos 16' do segundo tempo. Válida pela 30ª rodada do Brasileirão, a partida ajudou o Galo a manter a liderança tranquila da competição. São 65 pontos. O Palmeiras, segundo colocado, tem 55, enquanto o Flamengo, terceiro, tem 53...