Esporte Atlético-MG vence o Juventude e se aproxima do título da Série A Galo chegou aos 74 pontos após noite de Hulk, que marcou os dois gols da vitória alvinegra no Mineirão

A espera de 50 anos do Atlético-MG pode terminar daqui três dias. O atleticano pode soltar o grito de campeão na próxima terça-feira (23), diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Neste sábado (20), o time mineiro venceu o Juventude, por 2 a 0, no Mineirão, com dois gols de Hulk e chegou aos 74 pontos. A 23ª vitória no Campeonato Brasileiro deixa o clube mineiro ainda m...