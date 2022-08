O Goiás tenta encerrar, neste sábado (20), a terceira pior sequência, em atividade, sem vitória como visitante entre os 20 clubes da Série A. O time esmeraldino encara o Atlético-MG, no Mineirão, a partir das 16h30, na abertura da 23ª rodada do Brasileirão.

(Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto)

Longe dos seus domínios, o Goiás não vence há mais de dois meses e tenta acabar com a sequência ruim como visitante para seguir o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento (Z4). O último triunfo do time liderado pelo técnico Jair Ventura, fora de casa, foi na 9ª rodada, diante do Botafogo, por 2 a 1, no dia 6 de junho, no Rio de Janeiro.

Desde então, considerando apenas jogos do Brasileirão, o Goiás atuou seis vezes como visitante e não venceu. Empatou em três ocasiões e foi superado em outros três jogos. O número de partidas sem vitória fora de casa é o mesmo do rival Atlético-GO.

As sequências dos clubes goianos são superadas apenas por Juventude (oito jogos) e Coritiba, que não venceu como visitante após dez jogos nesta Série A.

O quarteto, inclusive, figura entre os cinco piores times do Brasileirão como visitantes. A outra equipe é o Avaí, que tem 15,2% de aproveitamento fora de casa - o Goiás é o 5º pior, com 27,3% e o Coritiba tem o pior desempenho, com 6,7%. Atlético-GO e Juventude aparecem com 21,2%.

Superar o Atlético-MG no Mineirão seria um ânimo para o Goiás, que ainda oscila no Brasileirão e não consegue aumentar a distância para a zona de rebaixamento. O clube goiano iniciou a 23ª rodada na 13ª colocação, com três pontos de diferença para o Avaí, que abre o Z4 da Série A.

Se conseguir bater o time do técnico Cuca no Mineirão, o Goiás também vai acabar com o jejum de oito anos sem vencer o Atlético-MG como visitante. A última vez que a equipe goiana superou o Galo, fora de casa, foi em 2014, por 1 a 0, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Arena Independência.

No confronto do 1º turno deste ano, os times empataram por 2 a 2 na Serrinha. Esse resultado foi o primeiro de uma sequência de três jogos de invencibilidade que o Goiás teve entre as rodadas 4 e 6 da Série. Naquele intervalo, a equipe alcançou seu melhor rendimento em jogos seguidos, com 77,8% de aproveitamento. É isso que o clube esmeraldino tenta repetir novamente a partir deste sábado.

Para o confronto no Mineirão, o técnico Jair Ventura só não pode contar com o lateral esquerdo Sávio, que cumpre suspensão após ter sido expulso na última rodada. Hugo e Danilo Barcelos disputam a posição.

O treinador esmeraldino também conta com mais opções entre os relacionados. O meia Marquinhos Gabriel, recém-contratado, viajou para Belo Horizonte e fica à disposição de Jair Ventura. O mesmo ocorre com o lateral e ponta direita Apodi.

Depois de mais de dois meses, o jogador de 35 anos voltou a ser relacionado para uma partida da equipe esmeraldina. No período de ausência, que teve início no dia 7 de junho, o polivalente Apodi se recuperou de lesão muscular e readquiriu a forma física.

O Atlético-MG também só tem um desfalque para a partida, o volante Otávio. O técnico Cuca possui dúvidas no ataque da equipe alvinegra.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 23ª rodada

Jogo: Atlético-MG x Goiás

Local: Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Data: 20/8/2021

Horário: 16h30

Transmissão: Premiere 1

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Pavón (Kardec), Hulk e Keno. Técnico: Cuca.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir, Matheus Sales, Diego e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.