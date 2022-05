Esporte Atlético se recusa a aplaudir Real Madrid e questiona tradição espanhola A tradição do "pasillo", corredor de aplauso para os campeões de alguma taça importante, não deve ocorrer na temporada de 2021/22 na Espanha

Não é comum que clubes rivais parabenizam uns aos outros quando algum deles conquista um título. No máximo uma publicação no Twitter, protocolar, como fez o Barcelona no último fim de semana ao parabenizar o Real Madrid pela consagração no Campeonato Espanhol. Contudo, no futebol da Espanha, existe a tradição do "pasillo", um corredor formado por jogadores de uma...