Esporte Atleta de 2,17 m impressiona na seleção de vôlei e mira Olimpíadas Em busca de renovação na equipe após ficar sem medalha nas Olimpíadas de Tóquio, Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira, tem observado Maicon de perto no atual ciclo

O carioca Maicon França, 17, tentou ser jogador de futebol e sonhava em se tornar centroavante. Contudo, logo viu que também conseguia se sobressair no vôlei, modalidade apresentada a ele pelo irmão, Lincon, que teve passagens por categorias de base. Quase uma década depois dos primeiros passos na quadra, o ponteiro, formado no Fluminense, está hoje no Sada Cruzei...